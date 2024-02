Samiti BE-Ballkani Perëndimor/ Rama mirëpret të ftuarit, mbërrijnë drejtuesit e institucioneve financiare dhe Talat Xhaferi

Ditën e sotme, do të mbahet në Tiranë samiti i Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian, për Planin e Ri të Rritjes.

Kryeministri Rama, ka dalë në oborrin e Pallatit të Kongreseve, për të mirëpritur liderët dhe disa drejtues financiarë.

Nga Kosova nuk merr pjesë as presidentja Vjosa Osmani dhe as kryeministri Albin Kurti.

Ndërkaq edhe Mali i Zi ka anuluar pjesëmarrjen.

“Me logon Better Together, do të mbahet samiti mes Ballkanit Perëdnimor dhe BE, presim të marrin pjesë jo vetëm 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, por edhe përfaqësues të Bashkimit Evropian. Kryeministri Rama do të dalë në tapetin e kuq që të presë liderët. Nuk do të jetë e përfaqësuar Kosova fizikisht, Kurti i ka dërguar Samitit një video-mesazh. Do të mungojë edhe Mali i Zi”.

Ora 09:43 Kryeministri i parë shqiptar në Maqedoninë e Veriut, Talat Xhaferi mbërrin në Samit

Talat Xhaferi ka mbërritur në Samitin BE-Ballkani Perëndimor. Kryeministri i parë shqiptar në Maqedoninë e Veriut u prit nga kreu i qeverisë, Edi Rama.

Ora 09:42 Mbërrin e para nga liderët, kryeministrja e Bosnje dhe Hercegovinës, Borjana Kristo

Kryeministrja e Bosnje dhe Hercegovinës, Borjana Kristo ishte e para nga liderët e Ballkanit Perëndimor që mbërriti në Samit.

Ajo u prit nga kryeministri Edi Rama.

Ky plan i Bashkimit Evropian synon rritjen ekonomike të rajonit, përshpejtimin e reformave dhe kryerjen e investimeve që çojnë përpara procesin e zgjerimit të BE me këto vende.