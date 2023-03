Saimir Tahiri lirohet për disa orë nga burgu, i jep lamtumirën e fundit babait (FOTOT)

Ish-ministri, Saimir Tahiri, ka dalë sot nga burgu për t’i dhënë lamtumirën e fundit babait të tij.

Siç duket edhe nga fotot, Tahiri përcjell për në banesëm e fundit babanë e tij, i shoqëruar me nënën të cilën e përqafon.

Tahirit i janë mundësuar disa orë liri nga drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, e cila e shoqëron atë në ceremoninë e varrimit.

Ish-ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri, është dënuar me 3 vite e katër muaj heqje lirie .

Tahiri me veprimet dhe mos veprimet e tij ka ndikuar në përhapjen e fenomenit të kultivimit të kanabisit. Ai akuzohet për veprën penale “Shpërdorim të Detyrës”.

Letra e Tahirit për të atin:

O Ba, si nuk më prite?

Me sa nxitim e more këtë rrugën e fundit dreqin.

Të ndritë shpirti atje lart!

Mua me bëre dhuratën më të madhe ndonjëherë, më bëre burrë.

Dhe rri i qetë andej, mos u mërzit më. Qesh e gëzohu siç bëje këtu me ne.

Sa here bëhesha gati po nuk ta thoja dot se më vinte zor, por ja po ta them tani që nuk më degjon më:

Të dua shume Ba!

Të duam të gjithë shumë shoku Bashkim.

Përgjithmonë!/albeu.com