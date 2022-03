Sa kontroll ka Rusia mbi Ukrainën?

Rusia ka marrë kontrollin e pjesëve të mëdha të Ukrainës jugore.

Dje, qyteti port kyç i Khersonit ra dhe granatimet ndërprenë energjinë elektrike dhe ujin në qytetin e rrethuar të Mariupol.

Eksperti i mbrojtjes Michael Clarke thotë se sulmi në Mariupol është një model që Rusia do ta provojë dhe do ta përsërisë diku tjetër.

“Ata do ta godasin qytetin derisa të mendojnë se është në gjunjë dhe do të hyjnë me forca të blinduara dhe trupa.”

Brenda natës Rusia mori kontrollin e termocentralit më të madh bërthamor në Evropë në Enerhodar. Të shtënat me armë zjarri dhe granatimet shkaktuan zjarr në qendrën e trajnimit pranë reaktorëve bërthamorë. Nuk mendohet të jetë lëshuar asnjë material radioaktiv.

Sipas Institutit për Studimin e Luftës, trupat ruse kanë përparuar gjithashtu më tej në veri-perëndim nga Kherson gjatë 24 orëve të fundit drejt Voznesensk dhe pranë një reaktori tjetër bërthamor.