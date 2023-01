Rusia fajëson përdorimin e celularëve nga ushtarët e saj për sulmin ukrainas

Zyrtarët ukrainas thanë të martën se Rusia ka goditur me raketa dhe artileri qytetin e Druzhkivkës në rajonin lindor të Donetskut, si dhe Kharkivin në verilindje të Ukrainës dhe Dnipropetrovskin në pjesën juglindore të vendit.

Nga bombardimet ruse të hënën në rajonet në jug të Khersonit, që u rimorën së fundmi nga forcat ukrainase, u vranë dy njerëz dhe u plagosën nëntë të tjerë, tha sot guvernatori ukrainas i Khersonit Yaroslav Yanushevich. Ai theksoi se forcat ruse e goditën 32 herë me raketa qytetin e Khersonit të hënën.

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy tha gjatë një video fjalimi mbrëmë se qeveria e tij ka informacione se Rusia po planifikon më shumë sulme me dronë.

“Kanë kaluar vetëm dy ditë nga fillimi i këtij viti dhe numri i dronëve iranianë të rrëzuar mbi Ukrainë tashmë ka arritur në mbi 80. Sulmet me dronë mund të intensifikohen gjatë këtyre javëve. Ne kemi informacione se Rusia po planifikon një sulm afatgjatë me dronë iranianë ‘Shahed’. Ata mendojnë se këto sulme do të shkaktojnë rraskapitjen e njerëzve tanë dhe mbrojtjes tonë ajrore. Por ne duhet dhe do të bëjmë gjithçka për t’u siguruar që ky qëllim i terroristëve të dështojë, si gjithë të tjerët. Sot, unë përgëzojë Komandat Ajrore të Qendrës, Jugut dhe Lindjes për mbrojtjen e suksesshme të hapësirës sonë ajrore gjatë këtyre ditëve”, tha ai.

Që nga shtatori, forcat e armatosura të Ukrainës kanë rrëzuar gati 500 dronë, tha sot zëdhënësi i forcave ajrore të Ukrainës, Yurii Ihnat gjatë një intervistë televizive për rrjetin “Ukrinform”.

Të hënën, Rusia tha se 63 ushtarë të saj u vranë të shtunën nga sulmet me raketa të ushtrisë ukrainase mbi qytetin Makiivka në pjesën e kontrolluar nga Rusia të rajonit ukrainas të Donetskut.

Ky është një nga sulmet më vdekjeprurëse ndaj forcave ruse që nga fillimi i luftës në Ukrainë më shumë se dhjetë muaj më parë.

Ndërkohë, Ukraina dhe Bashkimi Evropian do të mbajnë një takim në Kiev më 3 shkurt për të diskutuar mbështetjen financiare dhe ushtarake, tha zyra e Presidentit Volodymyr Zelensky në një deklaratë të lëshuar të hënën. Presidenti Zelensky diskutoi detajet e takimit të nivelit të lartë me Presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në telefonatën e tij të parë të vitit, thuhet në deklaratë. Dy udhëheqësit biseduan për furnizimin me armë “të përshtatshme” dhe një program të ri ndihme financiare prej 19 miliardë dollarësh për Ukrainën. Sipas deklaratës, zoti Zelenskyy kërkoi që kësti i parë i kësaj ndihme të dërgohej këtë muaj.