Rusia bombardon pallatin 9-katësh në Zaporizhia, një i vrarë dhe 25 të plagosur (VIDEO)

Të paktën një person u vra dhe 25 të tjerë u plagosën sot nga një sulm rus në një pallat në Zaporizhia , në jug të Ukrainës, njofton kryebashkiaku i qytetit.

“Fatkeqësisht një person i lënduar, i cili ishte në gjendje të rëndë ka ndërruar jetë. Sipas informacioneve që kemi deri më tani, 25 janë aktualisht të shtruar në spital”, ka shkruar Anatoly Kurtiev në Telegram.

Zaporizhzhia. Right now, residential areas where ordinary people and children live are being fired at.

This must not become “just another day” in 🇺🇦 or anywhere else in the world. The world needs greater unity and determination to defeat Russian terror faster and protect lives. pic.twitter.com/YnocW2yVaU

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2023