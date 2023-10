Prej orës 23:00 të mbrëmjes së sotme, në të gjithë territorin do të ketë shtim të vranësirave të cilat do të shoqërohen me reshje të forta shiu, të cilat do të zgjasin përgjatë gjithë natës.



Ndërkohë në mëngjes pritet që të ketë kthjellimi për disa orë, ndërsa në drekë do të rikthehen sërish vranësirat dhe reshjet e shiut.

Gjatë mbrëmjes së sotme do të ketë dhe rënie temperaturash, të cilat do të jenë disa gradë më të ulëta nga sa jemi mësuar gjatë javëve të fundit.