Rrëmbehet vajza 5 vjeçare, 3 persona me kapuç dhe armë e morën nga duart e të ëmës

Një vajzë 5-vjeçare është rrëmbyer në Katania.

Lajmin e bëri të ditur e ëma, ku sipas denoncimit të saj, tre persona të armatosur dhe me kapuç, e morën fëmijën nga duart e së ëmës.

Lajmi për rrëmbimin e fëmijës u konfirmua nga prokurori i Katanias i cili hapi një hetim duke deleguar hetimet tek karabinierët.

Lajmi i shoqëruar me informacione të përgjithshme dhe një foto të fëmijës së rrëmbyer, qarkullon në rrjetet sociale dhe është bërë virale. Në postim thuhet se “rreth orës 15 është rrëmbyer në zonën e “Piano Tremestieri” dhe se “autorët e mundshëm” kanë qenë “tre persona me kapuç në makina” të të cilëve “nuk dimë modelin, ngjyrën dhe targën”.

Hetuesit përjashtojnë se rrëmbimi është vepër e krimit të organizuar, i cili historikisht nuk dëshiron gjeste goditëse në territorin ku vepron. As që rrëmbimi “është i lidhur me një kërkesë për shpërblim”: familja nuk ka probleme ekonomike, por as nuk ka disponueshmëri të mjaftueshme për të justifikuar një rrëmbim me zhvatje.

Karabinierët morën dhe panë gjithashtu video të sistemeve të vëzhgimit në Piano Tremestieri dhe gjithashtu në çerdhen ku ndiqte fëmija për të gjetur elementë të dobishëm për hetimet. Prindërit dhe familjarët e vogëlushes u dëgjuan nga karabinierët për të rindërtuar marrëdhëniet dhe dinamikat që mund të jenë të dobishme për hetimet.

“Ki mëshirë” “Liro Elenën. Mos e lëndo, lëre diku, qoftë edhe afër një kishe që ta përqafojë përsëri familja e saj! Fëmijët mos i prekni! Ngri hapat para se të jetë vonë. Minimumi keqardhje për këtë vajzë të vogël”, shkruan nëna e të voglës në rrjetet sociale.