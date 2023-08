Ronaldo thyen tjetër rekord, tejkalon legjendën Gerd Muller

Cristiano Ronaldo vendosi një tjetër rekord pasi skuadra e tij Al Nassr mundi 4-1 US Monastir në një ndeshje të Kupës së Kampionëve të Klubeve Arabe në stadiumin King Fahd International në Riad të martën.

Ronaldo e filloi rikthimin me një goditje me kokë në minutën e 74-të, duke shënuar golin e tij të 145-të me kokë, më shumë të tillë në histori në futboll, duke tejkaluar numrin e mëparshëm të Gerd Muller prej 144 golësh.

Kjo ishte gjithashtu fitorja e parë e Al Nassr në turne këtë sezon, pas një barazimi pa gola kundër Al-Shabab në ndeshjen e mëparshme.