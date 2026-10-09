Reshje e dendura të shiut/ Paralizohet Tirana, radhë kilometrike në akset kryesore të kryeqytetit

Reshje e dendura të shiut/ Paralizohet Tirana, radhë kilometrike në akset kryesore të kryeqytetit

Qarkullimi i automjeteve në Tiranë, është rënduar këtë të premte. Mëngjesin e sotëm janë krijuar radhë të gjata trafiku në disa prej akseve kryesore të kryeqytetit.

Problematika më e madhe raportohet në Unazën e Madhe, në segmentin nga Astiri në drejtim të Saukut, ku automjetet lëvizin me vështirësi dhe në disa pjesë janë krijuar radhë kilometrike.

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Moti i keq dhe reshjet e vazhdueshme të shiut ndikojnë në ngadalësimin e lëvizjes, ndërsa fluksi i automjeteve në orët e mëngjesit e përkeqëson më tej situatën.

Drejtuesit e mjeteve këshillohen të tregojnë kujdes të shtuar, të ulin shpejtësinë dhe të ruajnë distancën e sigurisë, veçanërisht në segmentet ku qarkullimi është i rënduar.


Shtuar 9.10.2026 09:54

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