Fitorja në Kupë nuk e shpëtoi, Apolonia i dorëzon timonin ish-trajnerit të Egnatias

Fitorja në Kupë nuk e shpëtoi, Apolonia i dorëzon timonin ish-trajnerit të Egnatias

Marenglen Meta pritet të marrë drejtimin e Apolonisë së Fierit. Burime mediatike konfirmojnë se klubi fierak ka arritur akordin me trajnerin, i cili do të zërë vendin e liruar pas largimit të indianit Noor Alam.

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Vendimi i drejtuesve vjen pavarësisht se skuadra sapo kishte siguruar një fitore 3-1 ndaj Maliqit në Kupën e Shqipërisë. Rezultati pozitiv nuk mjaftoi për të ndryshuar planet e klubit, i cili kishte vendosur tashmë të ndërpriste bashkëpunimin me trajnerin e mëparshëm.

Meta e ka filluar rrugëtimin e tij si zëvendëstrajner te Elbasani gjatë sezonit 2012-2013. Megjithatë, periudha më e spikatur e karrierës së tij lidhet me Egnatian, ku punoi mes viteve 2015 dhe 2017.

Në sezonin e ri, Apolonia do të garojë në Kategorinë e Dytë, me një objektiv të qartë para vetes: rikthimin në Kategorinë e Parë.


Shtuar 9.10.2026 09:53

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