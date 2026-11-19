Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka theksuar se gjatë mandatit të tij qeverisës janë realizuar investime më të mëdha në modernizimin dhe rinovimin e termocentraleve aktuale krahasuar me periudhat e kaluara.
Gjatë seancës plenare të sotme në Kuvendin e Kosovës, ku u diskutua sektori i energjisë, Kurti u shpreh se investimet në përmirësimin e kapaciteteve energjetike ekzistuese nuk kanë ndërprerë asnjëherë.
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Ai deklaroi se asnjëherë më parë nuk ka pasur aq shumë investime për modernizimin dhe renovimin e termocentraleve që funksionojnë aktualisht. Kurti iu referua edhe programit të LVV-së të vitit 2013, ku sipas tij përfshiheshin B3 dhe B4, dhe shtoi se ai program nuk ka ndryshuar. Ai kërkoi që në vend të një fotografie t’i transkriptohet teksti që të mund ta lexojë më qartë.
Në fjalën e tij para deputetëve, kryeministri foli edhe për planet e Qeverisë në sektorin energjetik, duke përfshirë burimet e rinovueshme, kogjenerimin, gazifikimin e linjitit dhe mundësinë e përdorimit të gazit të lëngshëm nga terminali i Vlorës në Shqipëri.
Ai theksoi se ekzekutivi mbetet i angazhuar për diversifikimin e burimeve energjetike dhe njoftoi se Kosova ka nënshkruar marrëveshje me Shqipërinë për shfrytëzimin e terminalit të Vlorës.
Kurti shtoi se jo vetëm që kanë vënë theksin te burimet e ripërtërishme dhe efiçienca me kogjenerim, por në zgjedhjet e fundit kanë fituar edhe me propozimin për shqyrtim serioz të gazifikimit të linjitit, si dhe me shfrytëzimin e gazit të lëngshëm nga terminali i Vlorës për prodhimin e energjisë elektrike.
Kryeministri e lidhi gjithashtu situatën në veriun e Kosovës me planifikimet strategjike energjetike, duke theksuar rëndësinë e sundimit të ligjit, pagesës së energjisë elektrike dhe kontrollit të Liqenit të Ujmanit për zhvillimin e kapaciteteve të reja.
Ai u shpreh se zhvillimet në veri kanë sjellë vendosjen e sundimit të ligjit, pagesën e energjisë dhe, mbi të gjitha, kontrollin e Liqenit të Ujmanit. Sipas tij, pa kontrollin e këtij liqeni nuk mund të bëhen planifikime të reja apo të zhvillohen strategji për kapacitete energjetike. Kurti shtoi se Liqeni i Ujmanit përmban më shumë se trefishin e ujit krahasuar me tre liqenet e tjera së bashku — Radoniqin, Batllavën dhe Badovcin.