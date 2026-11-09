Reforma Zgjedhore mbledh PS-në dhe PD-në, Berisha kërkon lista të hapura dhe kundërshton axhendën e Gjiknurit

Partia Socialiste dhe Partia Demokratike rikthehen në tryezën e Reformës Zgjedhore, ndërsa opozita ka përcaktuar kushtet e saj për ndryshimet në Kodin Zgjedhor.
Kryetari i PD-së, Sali Berisha, tha se listat plotësisht të hapura për zgjedhjet parlamentare dhe listat e hapura për këshillat bashkiakë janë kërkesa të panegociueshme.
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Berisha akuzoi bashkëkryetarin socialist të Komisionit të Reformës Zgjedhore, Damian Gjiknuri, se ka caktuar i vetëm axhendën e punës, pa votën e bashkëkryetarit të opozitës.
Sipas tij, kjo bie ndesh me ligjin dhe me vendimin e Parlamentit për ngritjen e komisionit, ku vendimmarrja bëhet me veto.
Kreu i PD-së tha se pala opozitare nuk e pranon axhendën e propozuar, sepse ajo përfshin edhe pika që kanë të bëjnë me reformën territoriale.
Ai e cilësoi Gjiknurin si vegël të Ramës dhe pretendoi se përcaktimi i njëanshëm i axhendës synon ta hedhë në erë komisionin.
Duke folur për listat zgjedhore, Berisha tha se socialistët kundërshtojnë hapjen e tyre për këshilltarët bashkiakë. Ai theksoi se të gjitha partitë politike opozitare e kërkojnë këtë ndryshim dhe se opozita nuk pranon lista të mbyllura as për këshilltarët, as për deputetët.