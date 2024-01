Raporti i FMN: Inteligjenca artificiale do të prekë 40% të vendeve të punës dhe do shtojë pabarazitë

Inteligjenca artificiale do të prekë gati 40% të të gjitha vendeve të punës, sipas një analize të re nga Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN). Drejtoresha menaxhuese e FMN-së, Kristalina Georgieva thotë se “në shumicën e skenarëve, AI ka të ngjarë të përkeqësojë pabarazinë e përgjithshme”. Zonja Georgieva shton se politikëbërësit duhet të adresojnë “prirjen shqetësuese” për të “parandaluar teknologjinë nga nxitja e mëtejshme e tensioneve sociale”. Përhapja e AI ka vënë në qendër të vëmendjes përfitimet dhe rreziqet e saj.

FMN tha se AI ka të ngjarë të ndikojë në një përqindje më të madhe të vendeve të punës – në rreth 60% – në ekonomitë e përparuara. Në gjysmën e këtyre rasteve, punëtorët mund të presin të përfitojnë nga integrimi i AI, i cili do të rrisë produktivitetin e tyre.

Në raste të tjera, AI do të ketë aftësinë për të kryer detyra kyçe që aktualisht ekzekutohen nga njerëzit. Kjo mund të ulë kërkesën për punë, duke ndikuar në pagat dhe madje duke zhdukur vendet e punës.

Ndërkohë, FMN-ja projekton se teknologjia do të prekë vetëm 26% të vendeve të punës në vendet me të ardhura të ulëta. Ai i bën jehonë një raporti nga Goldman Sachs në 2023, i cili vlerësoi se AI mund të zëvendësonte ekuivalentin e 300 milionë vendeve të punës me kohë të plotë – por tha se mund të ketë edhe vende të reja pune së bashku me një bum në produktivitet.

Zonja Georgieva tha se “shumë nga këto vende nuk kanë infrastrukturë ose fuqi punëtore të aftë për të shfrytëzuar përfitimet e AI, duke rritur rrezikun që me kalimin e kohës teknologjia mund të përkeqësojë pabarazinë midis kombeve”.