Raporti, Bregu: Biznesi kërkon më shumë bashkëpunim në rajon

Javën e kaluar, Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal publikoi rezultatet e Barometrit Ballkanik 2023, Opnioni i Publikut.

Për ta plotësuar pasqyrën e opinioneve të rajonit tonë, për bashkëpunimin rajonal, integrimin në BE, besimin në institucionet publike dhe mediat, shqetësimet e tyre më të mëdha, punësimin, ndryshimet klimatike, sigurinë, jetën digjitale, transportin, sundimin e ligjit, udhëtimet, etj, tani është i disponueshëm edhe Opinioni i Komunitetit të Biznesit të Ballkanit Perëndimor https://www.rcc.int/balkanbarometer/.

“Kur u pyetën për të vlerësuar faktorët që ndikojnë në rritjen e biznesit të tyre, biznesmenët e Ballkanit Perëndimor vendosën në krye të listës paqëndrueshmërinë makroekonomike, të ndjekur nga disponueshmëria e punës, ikja e trurit plus paqëndrueshmëria politike ose sociale. Mbështetja nga bizneset për anëtarësimin në BE është rritur me 11% dhe tani është në 71%, duke arritur nivelin më të lartë historik që nga fillimi i Barometrit Ballkanik, në 2015. Mbështetja për bashkëpunimin rajonal midis biznesmenëve është rritur nga 69% që ishte vitin e kaluar, në 74% këtë vit, pasi perceptohet si i rëndësishëm për biznesin e tyre”, tha Sekretarja e Përgjithshme e RCC-së, Majlinda Bregu.

5 rezultatet kryesore të Barometrit Ballkanik 2023, Opinioni i Biznesit:

-Bizneset e Ballkanit Perëndimor e shohin situatën paksa më të favorshme se një vit më parë, pasi indeksi i kënaqësisë së tyre u rrit me 5 pikë duke arritur në 58.

-Megjithatë, 77% thonë se kostot e tyre të punës dhe të tjera janë rritur me më shumë se 25% gjatë katër viteve të fundit.

-Vetëm një e treta (33%) e bizneseve në rajon presin një përmirësim të situatës së tyre ekonomike në vitin e ardhshëm.

-Vetëm 13% përdorin kryesisht energji të rinovueshme dhe 37% nuk ​​kanë ndërmarrë asnjë hap për të reduktuar ndikimin mjedisor të bizneseve të tyre.

-Shumica e tyre (56%) presin përfitime të mëdha nga udhëtimi vetëm me një kartë identiteti brenda rajonit.

“Alarmi i kuq është se 70% e bizneseve nuk I shohin ndryshimet klimatike si një shqetësim domethënës për mjedisin e tyre të biznesit. Po, në Ballkan, kjo mund të mos tingëllojë ende si një emergjencë, dhe ndryshe nga një sëmundje, nuk është drejtpërdrejt e perceptueshme për shqisat tona. Por, kjo është mjaft alarmante. Nga ndotja, rritja e kostove të sigurimit, bujqësia, vera, energjia, transporti i mallrave deri te disponueshmëria e zvogëluar e ushqimit dhe ujit, të gjitha ndikohen nga ndryshimet klimatike. Pothuajse të gjitha industritë janë të kërcënuara nga efektet e ndryshimeve klimatike, direkt ose indirekt. Por ka edhe lajme të mira. Gjysma e bizneseve rajonale thanë se kanë përjetuar përfitime të drejtpërdrejta nga Marrëveshja Rajonale e Roaming. Këto gjetje mund të mos i pëlqejnë të gjithëve. Por sido që të jetë Ballkani, ai nuk është kurrë i njëtrajtshëm, por një rajon plot ngjyra”, përfundoi Bregu.