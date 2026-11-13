Hoti mohon heqjen e statusit të dëshmorit për Krasniqin, Aganin, Malokun dhe Kelmendin

Hoti mohon heqjen e statusit të dëshmorit për Krasniqin, Aganin, Malokun dhe Kelmendin

Ahmet Krasniqi, Fehmi Agani, Enver Maloku, Bajram Kelmendi dhe personalitetet e tjera të përmendura në raportime vazhdojnë ta kenë statusin e dëshmorit dhe të përfitojnë të drejtat pensionale sipas legjislacionit në fuqi. Kështu ka deklaruar ministri për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare, Andin Hoti, duke theksuar se askujt prej tyre nuk i është hequr statusi apo e drejta e pensionit.

Në një postim në Facebook, Hoti i quajti të pavërteta dhe manipuluese pretendimet se Qeveria ua ka hequr këtë status. Ai sqaroi se as Ministria dhe as Qeveria nuk kanë marrë një vendim të tillë. Sipas tij, Komisioni Qeveritar për Njohjen dhe Verifikimin e Statusit e ka përfunduar punën para shumë vitesh dhe nuk funksionon më si mekanizëm.

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Ministri kritikoi mediat që publikuan këto pretendime, duke i akuzuar se po manipulojnë opinionin publik. Ai tha se, përmes titujve bombastikë dhe teksteve tendencioze, është tentuar të krijohet përshtypja se institucionet kanë marrë vendime që nuk ekzistojnë.

Hoti shtoi se mediat përkatëse nuk kishin kërkuar sqarime nga Ministria përpara publikimit. Ai theksoi se verifikimi i informacionit dhe marrja e qëndrimit të palës përkatëse janë përgjegjësi themelore të gazetarisë, veçanërisht për çështje të ndjeshme për familjet e dëshmorëve dhe opinionin publik.


Shtuar 13.11.2026 20:29

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