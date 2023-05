Rama në Kukës: Po mos të kishin ndaluar lejet për hidrocentrale, zona turistike e Tropojës do të ishte asgjësuar

Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim në qarkun Kukës, ku ndër të tjera ka folur për zhvillimet dhe investimet e bëra nga Partia Socialiste në Tropojë.

Rama u shpreh se Berisha, gjatë kohës që ka qenë në pushtet, kishte dhënë leje për 11 hidrocentrale në Valbonë të cilat sipas shefit të qeverisë do e kishin asgjësuar zonën totalisht.

Ai tha se pasi PS erdhi në pushtet ndaloi 9 prej këtyre hidrocentraleve, për të bërë të mundur shpëtimin e zonës.

“Përpara kur kam shkuar me Rexhën në zgjedhjet e kaluara kur kam folur për destinacion turistik filluan të qeshnin edhe socialistët. Sot kur shkon në Tropojë ëhstë desatinacion turistik që ka nisur dhe vetëm zhvillohet s ii tillë. Mjafton të shkosh në Valbonë ku sa për kujtesë kur ne kemi marrë detyrën nuk kishte rrugë, sot është rruga. Rrugën e Valbonës nuk e bënë ata që morën besimin e Tropojës symbyllur me dekada por e bëmë ne ‘komunistat’. Është interesante se ne na quajnë komuniste. Unë nuk kam qenë asnjë ditë në Partinë e Punës kurse ai që ka qenë 25 vite në Partinë e Punës, Tropojës në Valbonë i bëri dhuratë 11 hidrocentrale. Shyqyr Zotit erdhëm ne dhe i ndaluam 9 prej tyre. Me 11 hidrocentrale Valbona ishte asgjësuar”, tha Rama.