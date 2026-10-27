“Rama jep dorëheqjen”/ 15 ditë revoltë kundër qeverisë, studentët mbërrijnë para Ministrisë së Arsimit

“Rama jep dorëheqjen”/ 15 ditë revoltë kundër qeverisë, studentët mbërrijnë para Ministrisë së Arsimit

Studentët kanë mbërritur para Ministrisë së Arsimit në ditën e 15-të të revoltës kundër qeverisë, duke vijuar marshimin me thirrjet “Rama jep dorëheqjen!”.

Protestuesit kanë dalë në rrugë për të shprehur pakënaqësinë e tyre dhe për të kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama.

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Protesta vijon mes pankartave dhe thirrjeve kundër qeverisë, ndërsa studentët shprehen të vendosur për të vijuar qëndrimin e tyre.

Të shumtë në numër para Ministrisë së Arsimit, studentët përsërisin kërkesën për dorëheqjen e Ramës, duke e kthyer ditën e 15-të të revoltës në një tjetër moment të përballjes së tyre me qeverinë.


Shtuar 27.10.2026 14:36

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