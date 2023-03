Rama favorizon çiftet e reja të mjekëve: Do të marrin shtëpi me kushte të tjera nga tregu bankar

Çiftet e reja të mjekëve do marrin shtëpi me kushte të tjera nga tregu banker. Kështu deklaroi kryeministri, Edi Rama, në inaugurimin e spitalit të ri për Sëmundjet e Brendshme në kompleksin universitar “Nënë Tereza”.

Rama bëri me me dije se qeveria po bën gati një program të posaçëm për mjekët e rinj specialist.

Për ata që paraqiten çift, Rama thotë se do i mbështesin me marrjen e një shtëpie në kushte krejtësisht të tjera nga ato që ka tregu.

“Ne kemi vendosur të rrisim pagën për mjekët specialistë që është një fakt i kryer dhe paga e muajit prill do të jetë 5 mijë lekë të reja plus dhe do të rrisim pagën e mjekëve të përgjithshëm e do të përgatitemi për një rritje tjetër të pagës së tyre dhe kjo është e pamjaftueshme ndaj së shpejti do të publikojmë një tjetër program për mjekët ushtarakët e punonjësit e policisë për të garantuar strehimin e mjekëve të rinj specialistë kur të paraqiten çift jo tek. Për të gjithë ciftet e reja, të freskët në martesë të jenë subjekte të këtij programi ku qeveria do të mbështesë kreditimin e tyre për të pasur mundësinë e marrjes së një shtëpie me kushte krejtësisht të tjera nga kushte të tregut bankar dhe në këtë mënyrë ne do i japim motivim e besojmë shumë që ky është një detyrim që shteti ta marrë përsipër në kushtet ku plotësimi i nevojave është një objektiv që do e arrijmë patjetër. Ne do të kombinojmë disa masa dhe patjetër që nuk mund të vazhdojmë para se të formësojmë një politikë të caktuar që të financojmë studimet në mjekësi me një ndarje me kushte të pranueshme kur studentët rrinë në Shqipëri,” tha Rama./albeu.com/