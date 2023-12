Rama: Është koha që Serbia të përballet me vetveten, të vendosë gurët tek e ardhmja europiane

Kryeministri Edi Rama ka folur sot për gazetarët, një ditë pas samitit të BE në Bruksel u ndal te çështjet më të rëndësishme, siç ishte dialogu mes Kosovës dhe Serbisë.

Rama ka thënë se ka bërë thirrje që Këshilli Europian të heqë të gjitha masat shtrënguese që u ndërmorën ndaj Kosovës, teksa theksoi që Serbia duhet të fokusohet tek e ardhmja europiane.

“Është koha që Serbia të përballet me vetveten dhe të vendosë të gjithë gurët tek e ardhmja europiane dhe ti përgjigjet në mënyrë konstruktive ndryshimit pozitiv të Kosovës në dialogun e ndërmjetësuar nga BE. Rajoni e ka të nevojshme si dritën, ajrin, ujin për jetën që të dalë përfundimisht nga zona e dhimbshme e historisë dhe kam theksuar që është koha që Kosova të ndërtojë qasjen mbi themelin e ri që ka vënë me hapin shumë pozitiv që hodhi duke pranuar pas një humbje kohe të gjatë krijimin e asociacionit e komunave me shumicë serbe duke bërë që t’i hapë rrugë të gjithë përfitimeve që vijnë nga një marrëveshje përfundimtare”, ka thënë Rama.