Quajeni “CR197”, Ronaldo nuk di të ndalet, paraqitje dhe gola rekord

Portugalia e re e Roberto Martinez nis me një histori të vjetër, nis me historinë e lavdishme të luzitaënve, C.Ronaldo-n.

Mosha është thjesht një numër për CR7 i cili zbriti si titullar në sfidën kundër Liechtenstein, kjo ishte ndeshja e tij e 197 me Portugalinë duke u shndërruar në lojtarin me më shumë ndeshje në histori me një ekip përfaqësues.

Ronaldo nuk ishte thjesht figurant, por protagonist absolut në këtë përballje duke realizuar një dopietë golash.