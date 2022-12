ZYRTARE/ Ronaldo vendos të bëhet sheik, nënshkruan me Al-Nassr në Arabi

Tanimë nuk ka më dyshime. Cristiano Ronaldo është zyrtarizuar te Al-Nassr, klubi arab i cili e ka “mbuluar” me para.

Lajmin e ka bërë të ditur vetë klubi arab me anë të një postimi në Tëitter ku shkruan, “Historia u bë” dhe shoqëruar me foto të Ronaldos me fanellën e Al-Nassr me nurmrin 7.

Ylli portugez ka nënshkruar një kontratë dy-vjeçare, për të cilën CR-7 do të përfitojë 400 milion euro, nga 200 për sezon.

Prej kohësh ishte folur për një transferim të tillë, por dëshira e Ronaldos për të vazhduar ende karrierën e tij në Europë dhe me një klub që luante në Champions League, vonoi negociatat me arabët./albeu.com

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 30, 2022