Qëlloi me armë drejt një banese në Shkodër, arrestohet autori i shpallur në kërkim

Policia ka arrestuar autorin e të shtënave me armë në Shkodër në janar të vitit 2022. Bëhet fjalë për 49-vjeçarin me iniciale D. A., në fshatin Dukagjinin e Ri, Krujë.

Qëlloi me armë zjarri, në drejtim të një banese në Shkodër, në janar të vitit 2022, për shkak të një konflikti për motive pronësie, lokalizohet, kapet dhe vihet në pranga 49-vjeçari.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Krujë, me mbështetjen e inteligjencës informative dhe si rezultat i shkëmbimit të informacionit me Policinë e Shkodrës, me qëllim lokalizimin dhe kapjen e një shtetasi të shpallur në kërkim për armëmbajtje pa leje, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar “Rakordimi”.