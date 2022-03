Putin për rusët pro-perëndimorë: Jeni tradhtarë të kombit

Presidenti rus Vladimir Putin, i cili ka shtypur çdo mospajtim që nga pushtimi i Ukrainës, të mërkurën sulmoi rusët properëndimorë duke i quajtur ata “tradhtarë kombëtarë” në një fjalim televiziv.

“Perëndimi do të përpiqet të mbështetet në të ashtuquajturën kolonë të pestë, në tradhtarët kombëtarë, tek ata që fitojnë para këtu me ne, por jetojnë atje. Dhe dua të them “jetoni atje” as në kuptimin gjeografik të fjalës, por sipas mendimeve të tyre, ndërgjegjes së tyre skllave”, tha Putin.

Termi “kolona e pestë” zakonisht i referohet simpatizantëve të armikut dhe e ka origjinën gjatë Luftës Civile Spanjolle./albeu.com