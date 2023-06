PSG thyen “heshtjen”, i vendos çmim Mbappes, reagon edhe Real Madrid

Kylian Mbappe mbetet një temë e nxehtë e kësaj merkatoje verë. Ylli francez deklaroi publikisht se nuk do të rinovojë kontratën e tij aktuale me PSG që i përfundon në 2024. Kaq mjaftoi që në lëvizje të vihej Real Madrid, klub që e ndjek prej kohësh. Sipas El Chiringuito TV, as PSG nuk ka qëndruar në heshtje, por i kanë vendosur një çmim: çdo skuadër që kërkon shërbimet e Mbappe duhet të paguajë 200 milionë euro.

Kërkesa e PSG është shumë larg asaj që Real Madrid ka ofruar, 120 milionë euro. Reali është në një pozitive komode pasi nëse PSG nuk pranon ofertën e tyre, mund ta marrin flas në 2024.