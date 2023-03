Pse Putin nuk do ta fitonte dot një luftë të gjatë në Ukrainë

Nga Douglas London “Wall Street Journal”

Përktheu: Alket Goce-AlbEu.com

Vladimir Putin po përpiqet të fitojë në Ukrainë përmes një lufte rraskapitëse, në të cilën ai dominon ndaj kundërshtarëve të tij, ose kështu mendon shumica e ekspertëve. Shtetet e Bashkuara po e furnizojnë Ukrainën me armë me një ritëm tepër të ngadaltë, ndoshta nga frika se mos provokojnë një përshkallëzim katastrofik rus.

Duket sikur Uashingtoni po vepron në një mënyrë që i intereson presidentit rus. Por ndoshta jo gjithçka është ashtu siç duket. Nëse kam mësuar ndonjë gjë nga dekadat e punës si një zyrtar rusisht-folës i CIA që punon kundër shërbimeve të inteligjencës së Kremlinit, atëherë do të duhej të tregohesha i kujdesshëm ndaj çdo gjëje që ju thonë.

Kjo më duket një narrativë shumë e përshtatshme për Moskën, e cila përgënjeshtrohet nga faktet. Vladimir Putin vepron sikur nuk e beson se mund të mbijetojë nëse tërhiqet nga ky konflikt. Por në realitet, lufta është ekzistenciale vetëm për palën ukrainase.

Në rast se do të dorëzoheshin, Ukrainasit do të pësonin një gjenocid kulturor dhe krime lufte. Rusia mund të largohet pa pasoja serioze përtej kufijve të saj, dhe Putin e di këtë. Ai nuk ka luksin që populli rus ta kuptojë se ata jo vetëm që mund të kapërcejnë humbjen, por nuk kanë pasur asnjëherë nevojë të përfshihen në këtë luftë.

Megjithatë nuk është e qartë nëse zgjidhja që dëshiron vërtet Kremlini është një luftë brutale. A mundet dikush, qoftë edhe Putin, të imagjinojë që ukrainasit të dorëzohen? Nëse e humbasin mbështetjen e jashtme, ata përballen ende me një kërcënim ekzistencial.

Ndaj ka shumë të ngjarë që edhe në atë rast Ukraina do të rezistonte dhe do të luftonte për aq kohë sa do kisht mundësi, edhe nëse konflikti do të kalonte në një luftë guerile në rrugët e qyteteve dhe fshatrave të pushtuara. Putin duhet të jetë përgjegjës për këtë. Ai gaboi një vit më parë, kur priste që vendosmëria ukrainase të shembej shumë shpejt kur forcat ruse mësynë në fillim në Ukrainë.

Edhe pse projekton në daljet publike një imazh jo shumë dinamik, Putin duket se mendon ende si një zyrtar i shërbimit sekret. Këta të fundit rrallë bëjnë të njëjtin gabim dy herë, veçanërisht kur gjenden në vështirësi.

Nëse do të ishte vërtet aq i pamatur dhe i verbër ndaj realitetit, siç thuhet ndonjëherë, forcat ruse nuk do të tërhiqeshin nga periferitë e Kievit një vit më parë. Pra Putin ka treguar se do të tërhiqet kur të përballet me pasoja të rënda. Dhe kjo është ajo që do të sillte një luftë të gjatë në Ukrainë.

Presidenti rus mund të mos preket nga humbjet e mëdha të ushtrisë ruse, por ato janë të turpshme për Kremlinin dhe e minojnë narrativën e tij mbi forcën dhe aftësinë ushtarake të Rusisë. Ndërsa po dobësohen vazhdimisht linjat e frontit rus, ai do të ndjejë një presion të shtuar për ta zgjeruar mobilizimin përtej komuniteteve rurale dhe etnike që ai ka synuar, për të shmangur efektet direkte të luftës tek baza e tij politike urbane.

Ndërsa disa tallen me efektivitetin e sanksioneve ekonomike perëndimore, Moska po punon me shpejtësi për ta forcuar rublën dhe për të gjetur konsumatorë alternativë për eksportet e energjisë që janë braktisur nga shumica e vendeve të Evropës.

Por kjo do të thotë ende një fitim më i vogël, pasi Rusia po i josh klientët me naftë dhe gaz me ulje gjithnjë e më të madhe. Dhe ndërsa vazhdon lufta, Putin do të përballet me zgjedhje gjithnjë e më të vështira midis financimit të konfliktit dhe përmirësimit të ekonomisë.

Në këto kushte, çfarëdolloj furnizimesh ushtarake që të kërkojë Rusia nga Kina, Irani dhe Koreja e Veriut ato nuk janë donacione bamirëse. Për diktatorin nuk ka zbritje çmimesh. Edhe dërgesat me rubla nga partnerët e rinj tregtarë, nuk do ta ndihmojnë Putinin të paguajë borxhin e jashtëm të Rusisë të mbajtur në dollarë amerikanë. Dhe më pak të ardhura lënë më pak burime që mund t’u shpërndahen aleatëve politikë të brendshëm, për të cilat ka nevojë Putin që të mbajë kontrollin e pushtetit.

E gjitha kjo sugjeron se sa më gjatë të zgjasë lufta, aq më keq do të shkojnë punët për Moskën. Koha i jep mundësi Ukrainës të vendosë në front armët e sofistikuara që janë dërguar nga Perëndimi dhe operatorët ukrainas sapo kanë përfunduar trajnimin me to.

Akoma më shumë kohë do të mundësojë edhe rritjen e produktivitetit të zinxhirëve të furnizimit me municione nga ana e SHBA-së. Për këto arsye Ukraina ka të ngjarë të ketë atë që nevojitet për kundërsulmin e saj të shumëpritur. Putin mund t’i zmbrapsë ato forca, por vënia në bast se mund të bëjë gjithçka, është një lojë shumë e rrezikshme.

Nëse Ukraina fiton luftën, a mund të mbijetojë Putin në pushtet duke e humbur Krimenë dhe duke i tërhequr forcat e tij përtej kufijve të Rusisë? Putin ka të ngjarë të mos shpresojë për një luftë të gjatë rrënuese, por dëshiron që bota të mendojë se ai e shpreson diçka të tillë. Fushatat e tij dezinformuese janë krijuar enkas për të përshkruar veten dhe Rusinë si më të fortë se Perëndimit. Nëse Putin përballet me një luftë të pafitueshme, rezultati më i mirë për të cilin mund të shpresojë është ta maskojë atë dobësi dhe t’i frikësojë armiqtë e tij që ta tolerojnë.

Ukraina mund të mos dëshirojë të dorëzohet, por nëse një fuqi e jashtme mund të ndërmjetësojë një marrëveshje paqeje, kjo është alternativa më e mirë për Vladimir Putinin. Të qenit i hapur ndaj propozimit të njëanshëm të paqes nga Kina, sugjeron se ai është i etur të përballet në negociata me përfitimet territoriale që ka ende nën kontroll.

Ajo që ai ka të ngjarë të ketë më shumë frikë, është që SHBA dhe aleatët e saj të përshpejtojnë ndihmën ndaj Kievit. Rrëzimi i liderit rus nuk është pa rrezik, por vërtetimi i narrativës së tij ka më shumë gjasa të dobësojë vendosmërinë perëndimore dhe të përshkallëzojë konfliktin duke e ftuar atë të testojë limitet e tij.

Në këto kushte, është e domosdoshme që Uashingtoni të punojë për ta bërë luftën shumë të kushtueshme për presidentin rus dhe për t’i hequr atij çdo lloj dyshimi të mbetur në lidhje me vendosmërinë perëndimore. Jini të kujdesshëm ndaj çfarëdolloj letre që ai zgjedh të tregojë. /albeu.com

Shënim:Douglas London, ish-oficer i operacioneve të CIA-s, aktualisht është lektor në Shkollën e Shërbimit të Jashtëm të Universitetit Xhorxhtaun, SHBA.