Pse PSG do ta shesë Mbappe vetëm te Liverpool? Arsyeja tashmë është dhënë

Sipas gazetës spanjolle Marca, Mbappe dëshiron të largohet nga PSG, lojtari beson se klubi e ka tradhtuar.

Gazetari i besueshëm Mario Cortegana shtoi një detaj interesant në historinë e transferimit të Kilian. Rezulton se PSG është gati të shesë sulmuesin e tyre, vetëm në një klubm Liverpool. Në të njëjtën kohë, Cortegana vuri në dukje se vetë Mbappe dëshiron të kalojë te Real Madrid, shkruan albeu.com.

Por pse drejtuesit e PSG-së preferojnë Liverpool-in?

Gazetari egjiptian Ismail Mahmud ndihmoi për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje. Sipas tij, parisienët duan të zëvendësojnë Mbappe me Salah, i cili është një nga objektivat e transferimit të PSG-së. Në të njëjtën kohë, ende nuk dihet nëse do të jetë vetëm një shkëmbim apo kuqezinjtë do të duhet të paguajnë ekstra për transferimin e Kilian.

Si e vlerësoni mundësinë e një transferimi të tillë? /G.D albeu.com/