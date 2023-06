Pse policët prekin makinën kur ju ndalojnë për kontroll?

Nëse jeni ndalur për kontroll në një moment teksa lëvizni me makinë, ka të ngjarë që të keni vënë re (por nuk i keni kushtuar vëmendje) disa lëvizje të policisë. Për shembull, a keni vënë re se ka një taktikë nga shumë njerëz për të prekur makinën gjatë kontrollit? Kjo taktikë vërehet në shumë vende të botës me policinë që prek pjesën e pasme – kapakun ose dritën – e makinës. Pse po ndodh kjo;

Ekziston një arsye kryesore që kjo është ndjekur prej shumë vitesh. Kjo pasi në këtë mënyrë policia lë gjurmët e gishtave në automjet. Kjo do të ndihmonte në të ardhmen si një shenjë se oficeri ka rënë disi në kontakt me atë makinë të veçantë. Vështirë se dikush do të kishte menduar t’i largonte ato. Kjo bëhet si masë paraprake në rast se oficeri i policisë sulmohet ose zhduket pasi shenjat e gishtave në makinën e fajtorit do të shërbejnë si provë.Dhe megjithëse shumica e automjeteve të policisë tani kanë kamera, shumë oficerë policie ende e përdorin këtë masë. Është përdorur edhe në të kaluarën, diçka që nuk ndodh më. Një praktikë e policisë ishte goditja e pjesës së pasme të makinës ose bagazhit. Në këtë mënyrë ata janë duke befasuar shoferin në rast se do të tentonte të fshihte diçka të paligjshme.

Një gjë e tillë duket se është shmangur tani për të mos krijuar probleme shtesë në rast se kanë të bëjnë me një kriminel. Megjithatë, mbështetja në shpinë në makinë është një praktikë normale për shumë njerëz. Herën tjetër që të bëni një kontroll, mund ta vini re edhe ju.