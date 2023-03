Pse kurrë nuk duhet të flini me flokë të lagur

Po ju keni fjetur ndonjëherë apo flini me flokë të lagur? Epo shumë gabim, pasi ka efekte anësore.

Nëse ndonjëherë e keni pasur atë ndjesinë sikur ju kruhet koka dhe ju djeg, kjo është arsyeja. Ne fajësojmë shampon për ketë, por jo, është edhe fakti se shkoni me flokë të lagur në shtrat.

Nëse shkoni në shtrat me flokë të lagur, shanset janë që të zgjoheni me dhimbje koke. Disa ekspertë thonë se fjetja me flokë të lagur ul temperaturën e trupit dhe kjo shkakton dhimbje koke ndërsa trupi përpiqet të ngrohet.

Por fjetja me flokët të lagur nuk çon vetëm në probleme shëndetësore, por edhe në dukjen e flokëve. Do të fryhen dhe do të duken pa volum. Gjithashtu krijohet zbokthi dhe flokët ju bëhen me maja.