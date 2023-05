Pse disa njerëz dalin gjithmonë të parët mes atyre që shohin historitë tuaja në Instagram

Historitë në Instagram janë padyshim një nga veçoritë më të njohura të aplikacionit. Miliona përdorues të aplikacionit postojnë foto nga përditshmëria e tyre dhe presin të shohin se sa nga ndjekësit e tyre do t’i shikojnë dhe çfarë reagimesh do të marrin.

Me siguri edhe ju keni vënë re se disa njerëz janë përherë në pozicione të caktuara në listën e shikuesve të tregimeve tuaja ose që periodikisht ua japin pozicionin përdoruesve të tjerë.

Cilado qoftë arsyeja juaj për të parë se cilët përdorues po shohin historinë tuaj në Instagram, ndoshta nuk jeni në dijeni të asaj që përcakton renditjen e njerëzve në listë. Renditja mund t’ju duket krejtësisht e rastësishme, por në fakt nuk është kështu.

Si formohet rendi i shikuesve në historitë tuaja në Instagram

Sipas Status Brew, shikuesit e historive në Instagram nuk renditen në mënyrë kronologjike. Instagram me qëllim i mban sekret algoritmet e tij, por ka disa shpjegime të mundshme pas renditjes në të cilën shfaqen shikuesit e tregimeve tuaja. Menaxheri i zhvillimit të produkteve të Instagram tha për The Verge se njerëzit që shfaqen në krye janë ata me të cilët ne lidhemi më shumë dhe jo anasjelltas.

Algoritmi i aplikacionit njeh me kë ndërveprojmë shpesh dhe kështu i vendos lart në listë, pasi e di që janë profilet që na interesojnë më shumë. Në sytë e algoritmit ndërveprimi mund të nënkuptojë një sërë gjërash si vizita e një profili, pëlqimi dhe komentimi.

Veprimi ynë më i vogël, nga prekja në rrëshqitje, analizohet dhe regjistrohet me shumë kujdes nga algoritmi. Lista e shikuesve të historive gjithashtu duket se i vendos llogaritë që nuk i ndiqni.