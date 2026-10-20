Protestat kundër Ramës, Gjykata e Tiranës jep sot masat e sigurisë për 28 persona

Protestat kundër Ramës, Gjykata e Tiranës jep sot masat e sigurisë për 28 persona

Gjykata Penale e Tiranës, pritet të marrë në shqyrtim gjatë ditës së sotme 28 masa që lidhen me protestën e zhvilluar prej disa ditësh në kryeqytet.

Seancat janë planifikuar të nisin në orën 09:00, ndërsa çështjet do të shqyrtohen nga gjyqtaret Marcela Shehu dhe Yrfet Shkreli.

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Procedurat gjyqësore vijnë pas incidenteve të shënuara gjatë protestave në Tiranë, ndërsa gjykata do të shqyrtojë masat përkatëse ndaj personave të përfshirë.

Kujtojmë se prej 8 ditësh rinia shqiptare proteston kundër qeverisë Rama, ndërsa situata në fjalë ka sjellë arrestime masive.


Shtuar 20.10.2026 09:30

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