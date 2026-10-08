Protesta vijon para Parlamentit, qytetarët sfidojnë shiun: Ju erdhi fundi qeverisë së krimit!

Protesta e qytetarëve kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama ka hyrë në ditën e 131-të të zhvillimit të saj të pandërprerë.
Pavarësisht kushteve të vështira atmosferike dhe reshjeve të shiut, protestuesit kanë vijuar qëndresën para ambienteve të Parlamentit.
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Ndërkohë, brenda sallës së Kuvendit është diskutuar për Reformën Territoriale, e cila pritet të hidhet më vonë në votim nga deputetët.
Qytetarët kanë vijuar thirrjet kundër qeverisë, duke kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të kryeministrit Edi Rama. Ata kanë kërkuar gjithashtu arrestimin e ish-zv/kryeministres Belinda Balluku, e akuzuar për korrupsion dhe vepra të tjera penale.