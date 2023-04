Prokuroria kërkon burg për kryeplakun që përdhunoi të renë në Korçë, i akuzuari e mohon: Ma bënë për hakmarrje!

Ervis Rapo, kryeplaku i fshatit Rehovë në Korçë, do përballet këtë fundjavë në gjykatë me akuzën e “Kryerjes së marrëdhënies seksuale pa dëshirë me persona të pazotë dhe të pambrojtur”.

Prokuroria e qytetit, këtë të premte i është drejtuar me një kërkesë gjykatës së Korçës, duke kërkuar caktimin e masës së sigurisë “arrest në burg” për kryeplakun Ervis Rapo.

I riu nuk ka pranuar akuzën duke pretenduar se gjithçka është bërë për hakmarrje nga babai i vajzës.

Por nga ana tjetër babai i vajzës, ka deklaruar në policinë e Korçës, se ai e kishte kapur lakuriq Ervis Rapon, brenda në banesën e tij, teksa ishte me vajzën duke kryer marrëdhënie seksuale. Sipas babait të vajzës, në datën 8 prill, ai është kthyer në banesën e tij, teksa kishte mbaruar punët e përditshme në fshat. Në banesë ndodhej vetëm vajza. Ku ka hyrë në korridorin e shtëpisë, ka vënë re se çdo gjë ishte rrëmujë dhe në një cep ndodhej vajza e tij. Sipër saj ishte kryeplaku i fshatit Rehovë, Ervis Rapo, i cili ndodhej i zhveshur dhe ja kishte zënë gojën duke kryer marrëdhënie seksuale.

Të njëjtën dëshmi ka dhënë dhe vajza, e cila është marë në pyetje në prani të punonjësve socialë dhe policisë.

Pavarësisht pretendimeve të Ervis Rapos, prokuroria kërkon mbylljen në burg të tij, deri në fazën e sqarimit të plotë të ngjarjes, duke kryer dhe ekzaminimet e nevojshme mjeko-ligjore, raporton oraneës.

Pritet që këtë fundjavë gjykata e Korçës, të shprehet nëse do vendosë mbylljen në burg të kryeplakut apo do caktojë një masë më të butë për Ervis Rapon.