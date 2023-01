Princi Harry: Familja nuk do të më falte kurrë nëse do t’i tregoja të gjitha

Princi Harry pretendon se kishte materiale të mjaftueshme për “dy libra” dhe nuk përfshiu disa gjëra në kujtimet e tij, sepse babai dhe vëllai i tij nuk do ta falnin kurrë. Ai gjithashtu tha se donte një falje për Meghan nga anëtarët e familjes së tij.

Spare, i botuar këtë javë, është bërë libri jo-fiction më i shitur ndonjëherë në Mbretërinë e Bashkuar.

Libri përshkruan një listë të gjatë ankesash kundër Familjes Mbretërore, si dhe traumat e pazgjidhura për vdekjen e nënës së tij, luftën e tij me shëndetin mendor, jetën e izoluar që bëri para se të takohej me Meghan dhe prishjen e marrëdhënieve me anëtarët e familjes.

Pallati Kensington dhe Pallati Buckingham kanë thënë se nuk do të komentojnë përmbajtjen e tij.

Në një intervistë me Bryony Gordon të Telegraph, i cili udhëtoi për në Kaliforni për të folur me të, Duka i Sussex tha se ai nuk “po përpiqej të rrëzonte monarkinë”, por “po përpiqej t’i shpëtonte ata nga vetja”.

Princi Harry tha se kishte informacione që ai ia zbuloi shkrimtarit të tij fantazmë JP Moehringer “për kontekst”, por nuk kishte “absolutisht asnjë mënyrë” që të mund të përfshihej në libër.

“Mund të ishin dy libra, e thënë kështu,” tha ai, duke shtuar se drafti i parë ishte 800 faqe, dyfishi i dorëshkrimit përfundimtar prej 400 faqesh.

Ai tha se ishte e pamundur të tregonte historinë e tij pa anëtarët e familjes së tij në të, “sepse ata luajnë një rol kaq vendimtar në të, dhe gjithashtu sepse ju duhet të kuptoni personazhet dhe personalitetet e secilit brenda librit”.