Presidentja e Parlamentit Europian vizitë të papritur në Kiev: E ardhmja e Ukrainës është në BE

Presidentja e Parlamentit Evropian, Roberta Metsola, ka mbërritur në Ukrainë vonë të premten mbrëma, siç ka bërë të ditur përmes postimit të saj në Twitter.

“Ndihem mirë të kthehem në Ukrainë dhe të jem me këta njerëz të guximshëm që frymëzuan botën. Me këta heronj që refuzojnë të dorëzohen. Me ata që sakrifikuan gjithçka për vlerat tona. Me evropianët, shtëpia e të cilëve është në BE-në tonë”, ka shkruar Metsola në postimin të cilin e ka shoqëruar me një foto të sajën.

Good to be back in Ukraine.

With those brave people who inspired the world.

With those heroes who refuse to give in.

With those who sacrificed everything for our values.

With Europeans whose home is in our European Union.

🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/i5S15DqQtp

— Roberta Metsola (@EP_President) March 3, 2023