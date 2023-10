Pesë çiftet e zodiakut që bëjnë fëmijët më të dashur

Pesë çiftet e mëposhtme të shenjave të horoskopit kanë një kimi kaq të mirë, saqë kjo reflektohet edhe në mënyrën se si i rrisin pasardhësit e tyre, që nga vetë periudha e shtatzënisë.

Pra, cilat janë shenjat më të pajtueshme të zodiakut?

Dashi dhe Shigjetari: Shenjat e zjarrit, kanë energji shpërthyese të cilën e kanalizojnë në një marrëdhënie plot pasion, me perspektivë për t’u zhvilluar në një angazhim të përjetshëm. Fëmijët e tyre janë të dashur, por aventurierë, dhe si prindërit e tyre, ata duan një sfidë.

Demi dhe Peshorja: Edhe nga pamja e jashtme tregojnë se sa të pajtueshëm janë, pasi kanë një sens stili pa të meta, të cilin ua përcjellin edhe fëmijëve të tyre. Por më e rëndësishmja, ata të dy duan më të mirën për pasardhësit e tyre, nga koka te këmbët!

Gaforrja dhe Dashi: Të dy janë komunikues të mirë dhe ëndërrojnë shumë. Fëmijët e tyre rriten të lumtur, me shpirt të lirë, duke mësuar se i vetmi kufi është qielli. Ata kanë potencialin për të bërë gjëra të mëdha, me prindërit e tyre që i shikojnë me krenari.

Virgjëresha dhe Bricjapi: Të dy punëtorë të zellshëm, ua përcjellin qëndrueshmërinë dhe zellshmërinë fëmijëve të tyre, të cilët zhvillojnë inteligjencën e tyre dhe janë në gjendje të përballojnë çdo vështirësi që hasin. Për t’u bërë njerëz të suksesshëm dhe të bukur, brenda dhe jashtë.

Peshorja dhe Virgjëresha: Peshorja frymëzon Virgjëreshën zakonisht të turpshme që të përqafojë anën e tij ekstroverte, e cila manifestohet tek fëmijët që kanë së bashku. Bëhen të komunikueshëm, miqësorë dhe mësojnë që në moshë të vogël të jenë, së bashku me prindërit, me grupe të mëdha dhe të bëjnë miqtë e tyre të dashur. Fëmijët më të njohur në shkollë mund të vijnë nga një kombinim i tillë astrologjik.