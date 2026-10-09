Përplasjet në Kuvend për Reformën Territoriale/ Grupi i PS-së kërkon masë ndëshkimore me 60 ditë përjashtim për Bardhin dhe Balliun

Përplasjet në Kuvend për Reformën Territoriale/ Grupi i PS-së kërkon masë ndëshkimore me 60 ditë përjashtim për Bardhin dhe Balliun

Tensionet e ashpra të regjistruara gjatë seancës plenare ku u diskutua dhe votua Reforma e re Territoriale, kanë sjellë reagimin e shumicës parlamentare.

Grupi Parlamentar i Partisë Socialiste, ka depozituar zyrtarisht pranë Sekretariatit të Etikës në Kuvendin e Shqipërisë kërkesën për marrjen e masave më të rrepta disiplinore ndaj dy përfaqësuesve të PD, kryetarit të grupit parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi, dhe deputetit Klevis Balliu.

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Sipas kërkesës së protokolluar nga mazhoranca, kërkohet përjashtimi i dy deputetëve demokratë me masën prej 60 ditësh nga të gjitha aktivitetet parlamentare, përfshirë punimet në komisionet permanente dhe seancat plenare.


Shtuar 9.10.2026 13:34

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