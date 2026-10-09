Euro dobësohet ndjeshëm ndaj dollarit, shtohen shqetësimet për një krizë të re financiare

Euro dobësohet ndjeshëm ndaj dollarit, shtohen shqetësimet për një krizë të re financiare

Gjatë 17 muajve të fundit, monedha e përbashkët evropiane ka humbur ndjeshëm vlerë kundrejt dollarit amerikan. Kjo situatë ka rritur frikën se inflacioni në Bashkimin Evropian mund të përkeqësohet, ndërsa investitorët përballen njëkohësisht me pasiguri politike dhe borxhin e lartë të Francës.

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Euro preku nivelin më të ulët të 17 muajve ndaj dollarit, në një periudhë kur tregjet janë të shqetësuara për rritjen e normave të interesit të obligacioneve shtetërore dhe shtrenjtimin e naftës.

Gjatë pjesës më të madhe të këtij viti, euro ka vijuar të bjerë përballë dollarit. Të hënën, kursi zbriti në 1,12 dollarë, niveli më i ulët i regjistruar që nga fillimi i 2025-s.

Sipas Ricardo Amaros, kryeekonomist për eurozonën në Oxford Economics, dobësimi i euros është ndikuar nga rishikimi i pritshmërive të investitorëve për politikën e Rezervës Federale Amerikane (Fed). Institucioni po përballet me presion për norma më të larta interesi, në një kohë kur rendimentet e obligacioneve në tregjet globale janë rritur.

Amaro vlerëson se valët e fundit të shitjeve të euros janë nxitur në mënyrë të veçantë nga shqetësimet për situatën në Francë, ku “investitorët po përgatiten për një rrezik më të lartë fiskal”.

Javën e kaluar, shitjet e obligacioneve franceze u intensifikuan, ndërsa u shtuan dyshimet mbi qëndrueshmërinë afatgjatë të financave publike të vendit.

Rendimenti i obligacioneve franceze 10-vjeçare, i cili pasqyron koston e huamarrjes së shtetit, arriti deri në 5%, përpara se të pësonte një ulje të lehtë. Franca prej kohësh përballet me probleme strukturore në financat e saj.

Që nga marrja e detyrës nga presidenti Emmanuel Macron, në maj 2017, shpenzimet publike janë rritur, ndërsa paralelisht janë zbatuar ulje të konsiderueshme të taksave.

Si pasojë, borxhi kombëtar francez është shtuar me më shumë se 1 trilion euro dhe raporti i borxhit ndaj Prodhimit të Brendshëm Bruto ka arritur pothuajse në 118%.


Shtuar 9.10.2026 13:33

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