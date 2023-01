Përmbytje vdekjeprurëse në Zelandën e Re, të paktën 4 viktima, mijëra familje në “errësirë”

Të paktën katër persona kanë humbur jetën në Zelëndën e Re, si pasojë e përmbytjeve dhe rrëshqitjeve të dherave nga moti i keq që ka pushtuar vendin së fundmi.

Sot është dita e tretë e reshjeve të dendura në Zelëndanë e Re, ndërsa qyteti më i madh i vendit është shpallur në gjendje të jashtëzakonshme.

Shërbimi meteorologjik i vendit, MetService, ka paralajmëruar për mot më të ashpër sot dhe nesër.

🇳🇿〰️🎦🔗💦☔️ New Zealand’s #Auckland largest city of 1.6 million people, remained under a state of #emergency after it at least 4 fatalities & causing landslides, flash floods & knocking out roads #NewZealand pic.twitter.com/TH9uxhTlK8 https://t.co/jMo8xtq05B

