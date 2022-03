Burime për CNN: Humbjet e kapaciteteve ushtarake të Ukrainës janë më të mëdha se ato ruse

Rusia ka humbur afërsisht 3% deri në 5% të tankeve, avionëve, artilerisë dhe aseteve të tjera ushtarake brenda Ukrainës krahasuar me humbjet e Ukrainës prej rreth 10% të aftësive të saj, sipas dy zyrtarëve amerikanë të njohur me inteligjencën më të fundit.

Zyrtarët amerikanë dhe perëndimorë paralajmërojnë se këto raporte janë të vështira për t’u llogaritur dhe ka të ngjarë të ndryshojnë jo vetëm sepse të dyja palët vazhdojnë të pësojnë humbje ndërsa lufta njëjavore po vazhdon, por edhe sepse forcat ruse dhe ukrainase po rifurnizohen.

Por çekuilibri i ashpër nënvizon vlerësimet e zymta nga zyrtarët amerikanë dhe perëndimorë se pavarësisht një rezistence më të ashpër se sa pritej nga Ukraina që i ka mbajtur qytetet e mëdha larg nga duart e Rusisë, ajo ka ende gjasa të mposhtet pasi Rusia nis një fazë të intensifikuar dhe më pak diskriminuese sulmi i saj.

Edhe përkundër ndihmës perëndimore, zyrtarët amerikanë thonë se Ukraina është ende shumë e pushtuar nga Rusia. Moska fillimisht është mbështetur shumë në raketat e saj më moderne të lundrimit me precizion, sipas një burimi të njohur me inteligjencën, duke degraduar rëndë infrastrukturën ushtarake të Ukrainës. Ndërkohë, Ukraina ka vazhduar të djegë përmes furnizimit të saj me raketa Javelin të cilat vendosen në shpatulla.

“Kam folur me Bidenin shumë herë dhe u kam thënë shumë herë se Ukraina do të rezistojë dhe do të luftojë më e fortë se kushdo tjetër, por vetëm kundër Rusisë ne nuk do ta menaxhojmë atë”, tha presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky për CNN, Matthew Chance në një intervistë të martën.

Ukraina “ka nevojë për pjesët klasike të kompletit tani. Ata kanë nevojë për plumba, kanë nevojë për fasha. Ata do të kenë nevojë për karburant. Ata do të kenë nevojë për municion, përveç mbështetjes humanitare për të ndihmuar me ndihmën mjekësore, për të mirëmbajtur spitalet, si për të plagosurit e luftës, ashtu edhe për civilët që po lëndohen, “tha një zyrtar i lartë i inteligjencës perëndimore.

“Dhe ata do të kenë nevojë për shumë në furnizimin me municion dhe armë, sepse forca ruse është superiore si numerikisht ashtu edhe cilësisht,” tha ky person.

Pothuajse 6,000 ushtarë rusë kanë vdekur gjatë gjashtë ditëve të para të pushtimit rus në Ukrainë, pretendoi Zelensky të mërkurën në mëngjes. Zyrtari i lartë i inteligjencës perëndimore tha të mërkurën në mëngjes se shifra perëndimore është e ngjashme, afërsisht 5,800 – por paralajmëroi se “numri im është nga dje”.

Zyrtarët amerikanë besojnë se Rusia tani po ndryshon taktikat, sipas një zyrtari amerikan. Ndërsa Moska filloi me një qasje më moderne të armëve të kombinuara – një që gjithashtu dukej se shmangte shënjestrimin e infrastrukturës civile – ajo tani është zhvendosur në atë që ky zyrtar e quajti një strategji të “asgjësimit të ngadaltë”. Zyrtarët parashikojnë vazhdimin e bombardimeve me armë të rënda dhe mundësinë që “dhjetëra mijëra” trupa të marshojnë në qytetet kryesore të Ukrainës, tha ky person.

Një zyrtar tjetër perëndimor tha gjithashtu se ekziston një ndjenjë se konflikti mund të jetë duke u zhvendosur në një luftë rrënuese – jo fushata e shpejtë që presidenti rus Vladimir Putin dhe inteligjenca amerikane kishin dyshuar se do të shkaktonte rënien e Kievit brenda pak ditësh.