“Periudha më vdekjeprurëse”, 42 gazetarë kanë humbur jetën që nga fillimi i luftës në Gaza

Hetimet paraprake nga Komiteti për Gazetarët e Projektit (CPJ) tregojnë se të paktën 42 gazetarë dhe punonjës të medias janë vrarë që nga fillimi i luftës Izrael-Hamas më 7 tetor, duke e bërë periudhën më vdekjeprurëse për gazetarët që nga fillimi i mbledhjes së të dhënave nga CPJ në 1992.

Që nga e hëna, “42 gazetarë dhe punonjës të medias u konfirmuan të vdekur: 37 palestinezë, katër izraelitë dhe një libanez. Nëntë gazetarë u raportuan të plagosur. Tre gazetarë u raportuan të zhdukur. Trembëdhjetë gazetarë u raportuan të arrestuar”, tha grupi në një deklaratë.

