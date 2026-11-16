Protesta e 170-të në Tiranë ka përfunduar pas një dite të shoqëruar nga tensione të herëpashershme mes qytetarëve dhe policisë.
Qytetarët nuk u lejuan nga policia të protestonin në bulevardin kryesor përpara Kryeministrisë. Për këtë arsye, studentët dhe qytetarët e tjerë qëndruan në trotuare për të vijuar protestën.
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Edhe në trotuare pati përplasje, disa prej të cilave të dhunshme, mes efektivëve dhe protestuesve. Disa protestues u shoqëruan nga policia.
News24 mori denoncime nga persona që thanë se ishin gjobitur me 5 mln lekë për bllokimin e rrugës. Ata u shprehën se ndodhen në vështirësi ekonomike dhe nuk mund ta paguajnë gjobën, ndërsa akuzuan qeverinë se po godet të varfrit.