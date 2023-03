Përfundon mbledhja e Kryesisë së PD, zbardhen dy emrat e kandidatëve të PD-së së drejtuar nga Alibeaj për Bashkinë e Tiranës

Ka përfunduar mbledhja e kryesisë së PD të drejtuar nga Enkelejd Alibeaj, ku janë diskutuar emrat e kandidatëve për Bashkinë e Tiranës.

Gjatë mbledhjes janë propozuar dy emra, Roland Bejko dhe Jonila Godole.

Bejko ose Godole do të përzgjedhen në një moment të dytë se kush do të jetë zyrtarisht kandidati i PD-së për Bashkinë e Tiranës i cili do të garojë përballë Erjon Veliajt të PS-së dhe Belind Këlliçit të nxjerrë nga grupi i Berishës.

Gjatë mbledhjes janë zhvilluar diskutime se si duhet të veprojnë në zgjedhjet e 14 majit për bashkimin e demokratëve.

Deputetja Dhurata Çupi propozoi daljen me lista për këshillat bashkiakë, por jo me kandidatë për kryetarë të bashkive, gjë që sqaron edhe caktimin e dy emrave për Bashkinë e Tiranës.

Ndërkohë Jorida Tabaku tha se nuk kemi asnjë arsye dhe asnjë justifikim të jemi ne ato që përçajnë votën e opozitës!