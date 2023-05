Përfitimet që merrni nga konsumimi i specit të kuq

Speci i kuq është i përdorshëm në të gjithë botën.

Nga konsumi i tij trupi përfiton benefite të mëdha, pasi përmban shumë veti ushqyese dhe të shëndetshme, siç janë vitamina C, A dhe beta-karotina.

Përveç kësaj, përmban pak yndyrë dhe kalori, kështu që niveli i kolesterolit të keq në trup nuk rritet.

Forcon metabolizmin

Speci i kuq është jashtëzakonisht efektiv kur vjen puna te humbja e peshës, pasi përmban shumë pak kalori. Gjithashtu, përshpejton metabolizmin duke ulur trigliceridet, gjë që ndihmon në djegien e kalorive dhe mbajtjen e kolesterolit nën kontroll.

Ai gjithashtu parandalon çrregullime të tretjes që shkaktojnë sekrecion të lëngjeve të tretjes.

Veti antioksiduese

Radikalet e lira të pranishme në organizëm janë përgjegjëse për shkaktimin e dëmtimit të qelizave, nervave dhe enët e gjakut. Speci i kuq është një burim i pasur i vitaminave A dhe C, të cilat janë antioksidues të fuqishëm.

Ata ndihmojnë në luftimin e radikaleve të lira në trup dhe ndihmojnë në trajtimin e sëmundjeve të zemrës, osteoartritit, astmës bronkiale, kataraktave etj.

Parandalon kancerin

Është konstatuar se konsumi i specit të kuq siguron mbrojtje nga kanceri nëse konsumohet si një dietë e rregullt.

Çliron nga dhimbjet

Capsaicina që gjendet në specat e kuq bllokon transmetimin e dhimbjes nga lëkura në palcën kurrizore. Ndihmon në trajtimin e nevralgjisë, dhimbjes së lidhur me herpesin.

Forcon imunitetin

Speci i kuq është i pasur me vitaminë C dhe stimulon qelizat e bardha të gjakut në luftën kundër infeksioneve, gjë që çon në forcimin e sistemit imunitar. Vitamina C dhe flavonoidet, gjithashtu parandalojnë probleme të frymëmarrjes siç janë inflamacioni i mushkërive dhe astma.