Për herë të parë që nga marrja e detyrës, Biden viziton kufirin me Meksikën mes thellimit të krizës së migrantëve

Presidenti Joe Biden ka shkuar sot në kufirin SHBA-Meksikë për herë të parë që nga marrja e detyrës gati dy vjet më parë, duke trajtuar një nga çështjet më të ngarkuara politikisht në vend ndërsa përgatitet për një rikandidim.

Biden njoftoi të enjten plane të reja për të bllokuar emigrantët dhe vizita e tij në El Paso, Teksas nuk pritet të sjellë ndonjë të re.

Në vend të kësaj, synohet të tregojë se Biden po e merr seriozisht çështjen, t’i japë fund pyetjeve të bezdisshme se kur planifikon të vizitojë kufirin dhe të forcojë marrëdhëniet me Patrullën Kufitare.

Synimi i Kongresit për të miratuar ligje për të rregulluar sistemin e emigracionit të Amerikës nuk ka gjasa të ketë sukses duke pasur parasysh kontrollin e sapomarrë nga republikanët në Dhomën e Përfaqësuesve.

Ligjvënësit e krahut të djathtë kanë përmbysur vazhdimisht propozimet e SHBA-së për reformën e imigracionit gjatë dy dekadave të fundit.

Biden i dërgoi Kongresit një plan për reformën e imigracionit në ditën e tij të parë në detyrë. Ajo dështoi për shkak të kundërshtimit nga republikanët e Kongresit, të cilët gjithashtu bllokuan kërkesën e tij për 3.5 miliardë dollarë për të forcuar zbatimin e kufijve.

Biden, së bashku me Sekretarin e Sigurisë Kombëtare Alejandro Mayorkas, pritet të takohet në kufi me ligjvënësit e Kongresit, zyrtarët lokalë dhe drejtuesit e komunitetit.

Mayorkas të dielën tha se dy nga elementët kryesorë që çuan në rritjen e numrit të emigrantëve që shkonin drejt Shteteve të Bashkuara, krizat ndërkombëtare dhe ngecja legjislative, ishin jashtë kontrollit të presidentit.

Shtëpia e Bardhë tha se Biden do të vlerësonte operacionet e zbatimit të kufirit në El Paso, ku kryebashkiaku demokrat shpalli gjendjen e jashtëzakonshme muajin e kaluar, duke përmendur qindra emigrantë që flinin në rrugë në temperatura të ftohta dhe mijëra të arrestuar çdo ditë.

Pas vizitës në El Paso, Biden do të udhëtojë në jug të kufirit për t’u takuar me presidentin meksikan Andres Manuel Lopez Obrador dhe kryeministrin kanadez Justin Trudeau në bisedime që do të prekin edhe çështjet e imigracionit./Albeu.com/