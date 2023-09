Pas përplasjes në Këshillin e Sigurimit, Zelensky falenderon Ramën: I treguat botës se si duhet trajtuar Rusia

Presidenti i Ukrainës, Volodymir Zelensky, ka falenderuar kryeministrin Edi Rama, për qendrimin që mbajti ai gjatë mbledhjes së Këshillit të Sigurimit në OKB, ku u përplas me delegacionin rus.

Pas mbarimit të fjalës së Ramës në cilësinë e drejtuesit të mbledhjes së Këshillit të Sigurimit, delegacioni rus i kërkoi llogari se pse klejoi Zelenskyn të flasë i pari, i menjëherhëm ishte reagimi i kryeministrit shqiptar, i cili kërkoi të mos provokohej.

Lidhur e qendrimin e Ramës, i cili ua bëri të qartë rusëve se nëse nuk duan Zelenskyn që të flasë atëherë duhet të ndalin luftën, ka reaguar edhe Presidenti i Ukrainës.

Përmes një statusi në rrjetin social “X”, Zelensky ndërsa falenderon Ramën, thekson se kryeministri hqiptar i tregoi mbarë botës se si duhet trajtuar Rusia.

Dear @EdiRamaal, today at the UNSC you showed the world how to correctly handle Russia, its lies, and its hypocrisy. I thank you for steering the Presidency in such a principled manner. pic.twitter.com/0wKca8xZon

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2023