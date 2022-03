Pas 5 orësh diskutime, liderët e BE-së i thonë “po” integrimit të Ukrainës në BE. Kështu shprehet presidenti i Lituanisë Gitanas Nausėda në një postim në Twitter.

Sipas Nausėda-s, procesi tashmë ka nisur dhe u mbetet ukrainasve që ta përmbushin sa më shpejt.

“Populli heroik ukrainas e meriton që ta dijë se janë të mirëseardhur në BE,” shkruan ai më tej.

A historic night at Versailles. After five hours of heated discussions EU leaders said yes to Ukrainian eurointegration. The process started. Now it is up to us and Ukrainians to accomplish it fast. Heroic Ukrainian nation deserves to know that they are welcome in EU.

