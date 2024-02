Paratë dhe dashuria i presin këto shenja

Afërdita kalon në Ujorin më 16/2 , ku do të qëndrojë deri më 12/3, duke nxitur disa shenja dhe duke ofruar dhurata si për marrëdhëniet e tyre të dashurisë ashtu edhe për financat e tyre.

Katër shenjat e mëposhtme janë më të favorizuara se të tjerat. Cilët janë ata me fat?

UJORI

A është e mundur të kesh Venusin në shenjën tënde dhe të mos e festosh, sidomos kur ke edhe Marsin mbi vete? Kuptohet që ju jeni një nga më të favorizuarit, pasi do të gjeni veten tuaj të vjetër, të mirë, të çmendur dhe të dashur, që nuk i përket askund. Dhe ju do të ndryshoni stilin tuaj në mënyrë që të bini në sy (ndonjëherë për të provokuar) dhe do të keni romancat tuaja dhe interesi juaj do të zhvendoset nga një person në tjetrin, nëse ju duket e mërzitshme, pa humbur kohë, pasi gjithsesi përndryshe ju do të pëlqejë. Çdo gjë do e bëjë shumë lehtë dhe do ulë tensionet që do krijohen.

BRICJAPI

Afërdita te Ujori mund të jetë pak jo bashkëpunuese, por do të vendosë dorën e saj të vogël, nga shtëpia juaj e dytë, në mënyrë që të keni fitime dhe suksese në dashuri. Megjithatë, ai gjithashtu dëshiron që ju të mos jeni aq konservatorë dhe klishe. Dilni nga e zakonshme dhe provoni diçka të re ose origjinale për të rritur të ardhurat tuaja. Megjithatë, ai do t’ju japë mundësi nga ku nuk e prisni dhe jo vetëm kaq. Zemra juaj mund të kapërcejë një rrahje për një person që është krejtësisht i ndryshëm nga ju dhe as që keni menduar se do ta preknit.

GAFORRE

Afërdita në shtëpinë tuaj të 8-të do t’ju sjellë vetëm të mira, përderisa ju, si e kundërta juaj, Bricjapi, nuk keni më frikë dhe ndiqni recetën e njohur “këtë di unë, kjo është ajo që besoj” . Jo, në këtë rast ju duhet të ndiqni instinktet tuaja dhe të bëni atë që ju thotë zorrët, edhe nëse bie në kundërshtim me atë që keni bërë ose keni zgjedhur deri më tani. Përndryshe, zogu do të fluturojë larg dhe ju do të qani një lot të zi. Rruga e ndryshme, qoftë në zgjedhjen e njerëzve, qoftë në investime apo një mënyrë për të fituar më shumë para, do të jetë ajo që do t’ju sjellë në pastrimin seksual apo financiar.

PESHORJA

Me Venusin në Ujor dhe shtëpinë tuaj të 5-të , fillon një periudhë ku të kesh një jetë të gjallë dashurie do të jetë ajo që do t’ju interesojë më shumë se çdo gjë tjetër. Gjetja e dikujt për t’u çiftuar, gjë që është fatkeqësia juaj, duket mjaft e mundshme në këtë kohë, pasi do të shkoni nga këtu atje, qoftë për shkak të kërkimit ose për shkak të dëshirës suaj për ta hedhur jashtë dhe për të vrapuar. Epo, gjithmonë do të ketë disa flirtime që mund të përfundojnë në një lidhje, dhe nëse siguroheni që të kaloni mirë, pa ngrënë për më vonë, atëherë ka më shumë gjasa të zgjasë. Nëse jeni në një lidhje do kënaqeni me kohën krijuese që kaloni me partnerin, ndërsa nëse keni një fëmijë, në momentet që do të ndani do të ndiheni edhe bukur.