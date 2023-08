Parashikimi i motit për ditën e premte, çfarë ndodh me temperaturat

Ditën e Premte vendi ynë do të ndikohet nga kushte të qëndrueshme atmosferike falë depërtimit të masave ajrore relativisht të thata.

Moti do të jetë i kthjellët, përjashtuar vranësirat e pakta kalimtare në male.

Era do të fryjë nga kuadrati i Perëndimit me shpejtësi mesatare 1-8m/s, ndërsa në bregdet e lugina fiton shpejtësi deri 12m/s. Valëzimi në dete do të jetë i forcës 1-2 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zonat malore 20-34 °C

në zonat e ulëta 19-37 °C

në bregdet 25-37 °C