Moti parashikohet i kthjellët me vranësira kalimtare në orët e mesditës deri në pasdite në relievet e larta malore në Veri dhe Veriperëndim.

Do të ketë reshje shiu të dobëta në formë pikash në relievet e larta malore. Era do të fryjë me drejtim Jugperëndim-Veriperëndim 1-8m/sek. Përgjatë vijës bregdetare era deri 15m/s.

Valëzimi i në dete parashikohet i forcës 1-2 ballë.