Ditën e mërkurë vendi ynë do të jetë nën ndikim të masave ajrore të qendrueshme. Moti parashikohet me kthjellime dhe vranësira të pakta kalimtare. Era do të fryjë nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 1-8m/sek.

Valëzimi në dete i forcës 2 ballë.

Temperaturat parashikohen: në zona malore 12 deri 29°C

në zona e ulëta 14 deri 34°C

në zona bregdetare 16 deri 32°C./albeu.com